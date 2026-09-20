Через ДЭГ проголосовали 3,6 миллиона россиян

Через федеральную платформу Дистанционного электронного голосования свои голоса отдали уже 3,6 миллиона избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

По состоянию на 17:35 по московскому времени проголосовали 90% зарегистрированных участников. Сделать свой выбор на платформе можно до 20:00.

Активнее всего проголосовали жители Новгородской области (93%). Также в число регионов-лидеров вошли Марий-Эл (92%), Смоленская область (92%), Чувашия (92%) и Удмуртия (92%).

В ведомстве напомнили, что возможность отдать голос дистанционно есть у жителей 32 субъектов. Голосование доступно гражданам, которые оставили заявку до 14 сентября.

По данным Центризбиркома, явка на выборах по состоянию на 18:00 по московскому времени достигла 54,52%. Выборы проходят с 18 до 20 сентября, участки УИК работают с 8:00 до 20:00. В федеральном бюллетене граждане могут выбрать одну их десяти партий.