Памфилова напомнила, в каких условиях в России пройдут выборы

Памфилова: выборы пройдут в условиях, когда против России ополчился весь Запад

В России выборы состоятся в условиях, когда на страну ополчился весь западный мир. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции.

«[Выборы] проходят в экстремальных условиях, когда против нас ополчился злобный западный мир», — сказала она.

Как подчеркнула глава Центризбиркома, жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голос на предстоящих выборах. В этих регионах будет особый порядок голосования.

По словам Памфиловой, в Единый день голосования в России пройдет более 2,2 тысячи кампаний. Центральный избирком сделает все, чтобы обеспечить открытую выборную кампанию, «несмотря на все сложности».

Председатель ЦИК также отметила, что россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что россияне сделают стратегический ценностный выбор в дни голосования.