Трамп не знает, посетит ли Путин саммит G20 во Флориде

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, посетит ли российский лидер Владимир Путин саммит Группы двадцати в Майами (штат Флорида). На эту тему он высказался на мероприятии в Мар-а-Лаго.

«Я не знаю, но если он захочет приехать, то, разумеется, может это сделать», — отметил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Президент России 19 ноября сообщил, что американский коллега вновь пригласил его на саммит G20. Путин выразил благодарность, но подчеркнул, что примет решение о поездки исходя из обстановки внутри страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что глава государства еще не принял решения об участии во встрече Группы двадцати.