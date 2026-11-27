Трамп высказался о возможном визите Путина на саммит G20
Трамп не знает, посетит ли Путин саммит G20 во Флориде
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, посетит ли российский лидер Владимир Путин саммит Группы двадцати в Майами (штат Флорида). На эту тему он высказался на мероприятии в Мар-а-Лаго.
«Я не знаю, но если он захочет приехать, то, разумеется, может это сделать», — отметил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
Президент России 19 ноября сообщил, что американский коллега вновь пригласил его на саммит G20. Путин выразил благодарность, но подчеркнул, что примет решение о поездки исходя из обстановки внутри страны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что глава государства еще не принял решения об участии во встрече Группы двадцати.
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