Трамп репостнул слова Путина о встающей у ног хозяина Европе

Трамп разместил у себя в соцсети слова Путина о встающей у ног хозяина Европе

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о Европе, которая помашет хвостом у ног хозяина. Глава Белого дома разместил ссылку на заявление президента России в своем аккаунте в соцсети Truth Social .

Трамп не стал как-либо комментировать новость, однако опубликовал у себя на странице ссылку телеканала NBC News с заявлением Путина, в котором российский лидер выразил уверенность в способностях американского президента навести порядок в Европе.

«Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостиками», — такие слова российского президента привел Трамп.

Ранее глава Соединенных Штатов заявил, что поговорил с Путиным по телефону. Главной темой беседы стало урегулирование украинского кризиса.