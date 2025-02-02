Новый глава Белого дома Дональд Трамп со своим характером быстро наведет порядок в отношениях с европейскими политиками. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

«Я вас уверяю, Трамп с его характером и настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», — сказал он.

Российский президент добавил, что европейским политикам Трамп не нравился, поэтому они активно вмешивались в предвыборный процесс и политическую жизнь в США.

«А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике», — отметил Путин.

Ранее Трамп вновь заявил о планах поговорить с Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине.