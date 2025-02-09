Трамп и Путин поговорили по телефону

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом американский лидер заявил в интервью New York Post .

Журналисты задали главе государства вопрос о продолжительности беседы.

«Я лучше промолчу», — ответил Трамп.

Его впечатлило, что Путину небезразлична гибель людей на поле боя — президент хочет, чтобы они перестали умирать, заявил американский лидер. Он заверил в наличии конкретного плана для прекращения украинского конфликта и выразил надежду на его скорую реализацию. Трамп назвал противостояние ужасным.

«Я хочу покончить с этой чертовщиной», — добавил президент.

Он также рассказал о намерении заключить сделку с украинским лидером Владимиром Зеленским на 500 миллионов долларов касательно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом мирном урегулировании.

Трамп обратился к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу.

«Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья», — сказал глава США.

Американский лидер несколько раз заявлял о желании встретиться в Путиным. В начале января Трамп отметил, что его команда занялась организацией переговоров. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов с США по этому вопросу и готовности России выслушать предложения.

Сам Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов ко встрече с главой Белого дома. Если она состоится, лидерам будет о чем поговорить, заключил президент.