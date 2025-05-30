Трамп поправил репортера, который назвал Путина упрямым

Глава Белого дома Дональд Трамп ответил корреспонденту, который назвал российского президента Владимира Путина упрямым. Как сообщило РИА Новости , вопрос задал старший журналист по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси.

«Вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным», — отметил репортер.

Отвечая ему, Трамп обратил внимание на упрямство украинского лидера Владимира Зеленского. Он напомнил, что знает Путина очень хорошо, так как политики уже «через многое прошли».

Президенты России и США провели двухчасовые переговоры 19 мая. Позицию Путина на переговорах с Трампом назвали дипломатической победой.