Трамп поправил репортера, который назвал Путина упрямым

Глава Белого дома Дональд Трамп ответил корреспонденту, который назвал российского президента Владимира Путина упрямым. Как сообщило РИА Новости, вопрос задал старший журналист по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси.
«Вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным», — отметил репортер.
Отвечая ему, Трамп обратил внимание на упрямство украинского лидера Владимира Зеленского. Он напомнил, что знает Путина очень хорошо, так как политики уже «через многое прошли».
Президенты России и США провели двухчасовые переговоры 19 мая. Позицию Путина на переговорах с Трампом назвали дипломатической победой.
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