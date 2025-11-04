Трамп не стал поздравлять Путина с Днем народного единства

Глава Белого дома Дональд Трамп не вошел в число лидеров стран, поздравивших президента России Владимира Путина с Днем народного единства. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в отсутствии поздравления американского президента нет ничего необычного, ведь праздник не является национальным.

«Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направили», — ответил Песков на вопрос о поздравлениях Путина с Днем народного единства со стороны лидеров других государств.

Посвященный памяти освобождения Москвы от иностранных интервентов в 1612 году День народного единства в России начали отмечать с 2004 года.

В этом году Путин принял участие в торжественной церемонии возложения цветов памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После официальной части глава государства встретился с приехавшими в столицу участниками молодежных организаций.

В ходе общения со школьником из Твери глава государства назвал мальчика земляком, объяснив, что его предки были выходцами из Тверской области.