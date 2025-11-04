Путин рассказал о предках из Тверской области

Президент России Владимир Путин заявил, что его предки были выходцами из Тверской области. Об этом глава государства рассказал школьнику, который приехал в Москву для участия в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Президент после торжественной части вышел пообщаться с приехавшими в столицу участниками молодежных организаций, детьми участников специальной военной операции и юными активистами.

«Тверь? Ага, знакомы. Мои все предки из Твери. Из Тверской области. <…> В этом смысле мы с тобой земляки», — заявил Путин в ходе общения с одним из школьников.

Торжественное мероприятие на Красной площади прошло в День народного единства в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году.

Путин в своем поздравлении заявил, что жители страны всегда объединяются перед лицом глобальных угроз и вызовов, а также вместе радуются победам, достижениям и успехам.