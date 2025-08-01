Украинские власти показали свою полную зависимость от Запада историей с Национальным антикоррупционным бюро расследований (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что все эти ведомства появились по требованию европейских стран в рамках обязательных реформ. Но за 10 лет своего существования НАБУ и САП ничего не сделали.

«Во все горло покрикивают: „Караул, на Украине захлестывает всех коррупция!“ Да, так и есть, но эффективность привнесенных извне институтов нулевая», — привело слова Путина РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что украинские власти решили вернуть часть суверенитета и передать полномочия НАБУ и САП Генеральной прокуратуре. Но под давлением Евросоюза тут же сдали назад.

«Сверху не понравилось, свистнули, щелкнули — и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего. Сидели бы на одном месте ровно. И все было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились, и все. Но сама мысль вернуть часть суверенитета — она правильная», — добавил Путин.

Верховная рада Украины в минувший четверг, 31 июля, приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП и их выходе из-под контроля Генеральной прокуратуры. Документ на рассмотрение парламента внес лидер страны Владимир Зеленский. Так он отреагировал на массовые протесты и угрозы Евросоюза прекратить финансовую помощь.