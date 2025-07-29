Евросоюз приостановил финансирование Украины

Утвержденный Верховной радой скандальный закон о прекращении независимости Национального антикоррупционного бюро расследований Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) привел к полной приостановке финансирования со стороны Евросоюза. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Экономическая правда» .

Собеседники журналистов заявили, что речь идет прежде всего о доле Евросоюза в программе ERA‑loans на сумму до 20 миллиардов долларов. Это открытая странами G7 кредитная линия, обеспеченная за счет доходов от замороженных российских активов.

Кроме того свои транши приостановили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

По данным источников, под угрозой приостановки оказались невозвратные гранты по программе Ukraine Facility. Страна получает деньги от Евросоюза после реализации необходимых реформ, прописанных в дорожных картах.

Собеседники журналистов подчеркнули, что вернуть финансирование власти Украины смогут только после отмены принятых законов и обеспечения полной независимости НАБУ и САП от генерального прокурора.

Ситуацию ухудшило сокращение поступлений от других доноров. Прежде всего от МВФ, так как власти не смогли сократить дефицит бюджета до 10% ВВП на 2026 год. Без поддержки международного фонда не получится договориться о новых траншах от Японии, Канады и Норвегии.

По подсчетам авторов материала, общая сумма, которая не достанется Украине, составит 60 миллиардов долларов. Это почти половина из всей финансовой помощи, которую страна получила с февраля 2022 года.