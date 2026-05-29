Токаев проводил Путина в аэропорту после окончания государственного визита

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан завершился. В аэропорту Астаны его проводил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В столичном аэропорту российского лидера провожал почетный караул, развевались флаги России и Казахстана.

Перед тем, как подняться на борт, Путин пожал руку главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву, главе администрации президента республики Роману Скляру, послу Казахстана в РФ Даурену Абаеву, акиму Астаны Женису Касымбеку, а также кратко пообщался с Токаевым.

Путин посетил Казахстан с трехдневным государственным визитом с 27 по 29 мая 2026 года. Также он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета