«Тогда Бельгия исчезнет...» Медведев ответил на предложение еще раз испытать «Посейдон»
Медведев заявил, что «Посейдон» может полностью уничтожить страну вроде Бельгии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X ответил пользователю, предложившему провести новые испытания подводного аппарата «Посейдон» на территории Бельгии. Пользователь с ником SelfMade написал под постом Медведева, что «нужно больше испытаний, используя Бельгию в качестве полигона».
Политик ответил, что «тогда Бельгия исчезнет...». Собеседник заметил, что именно это и было бы «идеей» эксперимента.
Также Медведев, уже на платформе Max, поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии)» с успешным испытанием «Посейдона».
Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Morgen заявил, что не опасается возможных ударов со стороны Москвы, отметив, что в случае нападения «НАТО ответит и сравняет Москву с землей».