«Тогда Бельгия исчезнет...» Медведев ответил на предложение еще раз испытать «Посейдон»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X ответил пользователю, предложившему провести новые испытания подводного аппарата «Посейдон» на территории Бельгии. Пользователь с ником SelfMade написал под постом Медведева, что «нужно больше испытаний, используя Бельгию в качестве полигона».

Политик ответил, что «тогда Бельгия исчезнет...». Собеседник заметил, что именно это и было бы «идеей» эксперимента.

Также Медведев, уже на платформе Max, поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии)» с успешным испытанием «Посейдона».

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Morgen заявил, что не опасается возможных ударов со стороны Москвы, отметив, что в случае нападения «НАТО ответит и сравняет Москву с землей».