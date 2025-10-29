Медведев поздравил «всех друзей России» с испытанием «Посейдона»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. В своем канале на платформе Max он особое внимание уделил министру обороны Бельгии Тео Франкену.

«Поздравляю всех друзей России (и особенно… министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата „Посейдон“ с ядерной энергетической установкой», — написал Медведев.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о проведении испытаний «Посейдона», который, по словам главы государства, не имеет аналогов в мире.

Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, отметил глава государства. По словам президента, способов перехвата «Посейдона» не существует.