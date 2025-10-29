Угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес России удивили телеведущего Владимира Соловьев. В своем Telegram-канале он привел расширенную версию беседы министра с журналистами газете Morgen и прокомментировал ее.

«Бельгия — это вообще где?» — иронично написал журналист.

Франкен рассказал западному изданию, что американский президент Дональд Трамп планирует отправить Украине Tomahawk за счет стран Евросоюза. С этими дальнобойными ракетами ВСУ получат возможность бить по России на расстоянии в несколько тысяч километров, что может привести к драматическому переломному моменту.

Бельгийский министр призвал Европу не бояться предостерегающих заявлений российской стороны.

«Их нужно атаковать, что мы наконец-то и делаем. Это тоже была красная линия для [президента Владимира] Путина, но что он сделал? Ничего», — отметил он.

Он добавил, что если российские войска атакуют Бельгию, то она «сравняет Москву с землей».

Ранее поставки ракет Tomahawk Украине прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он высказал мнение, что снаряды коренным образом изменят характер «прокси-войны», так как их будут наводить американские инструкторы.