ЕС отчитал Таджикистан за отказ арестовать Путина во время визита
Таджикистан не выполнил свои обязательства по выполнению требования Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина во время его трехдневного визита в республику. Об этом заявили на сайте Европейской службе внешних связей (EEAS).
В EEAS напомнили, что Таджикистан является государством — участником Римского статута МУС. Также отмечается, что Евросоюз поддерживает расследования, проводимые международным судом на Украине, и призывает все страны к сотрудничеству.
Весной 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Решение связали с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины. Министерство юстиции Италии отказалось применять меры по выполнению требования Международного уголовного суда.
Позже зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ордер МУС об аресте российского президента является нарушением международного права.