Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоили высшую награду республики

Делимханов: сыну главы Чечни Адаму присвоили орден Кадырова

Фото: РИА «Новости»

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова. Об этом заявил депутат ГД Адам Делимханов в Telegram-канале.

«Безусловно, Адам является одним из ярких представителей современного молодого поколения. Он с самых ранних лет изучает религию Ислам, традиции и обычаи нашего народа», — заявил он.

По словам Делимханова, Адам 100% оправдает оказанное доверие, и продолжит достойно трудиться на благо родины и народа.

Ранее Адам Кадыров, которого назначили куратором Российского университета спецназа, показал фото с президентом РФ Владимиром Путиным. На снимке сын лидера Чечни и глава государства стояли у трапа самолета.

Еще наследник чеченского лидера опубликовал в соцсетях видео со стрельбой по-македонски из золотых пулеметов. Ролик Адам Кадыров выложил еще в мае, однако он начал набирать популярность только сейчас.

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте