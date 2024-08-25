Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоили высшую награду республики

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова. Об этом заявил депутат ГД Адам Делимханов в Telegram-канале .

«Безусловно, Адам является одним из ярких представителей современного молодого поколения. Он с самых ранних лет изучает религию Ислам, традиции и обычаи нашего народа», — заявил он.

По словам Делимханова, Адам 100% оправдает оказанное доверие, и продолжит достойно трудиться на благо родины и народа.

Ранее Адам Кадыров, которого назначили куратором Российского университета спецназа, показал фото с президентом РФ Владимиром Путиным. На снимке сын лидера Чечни и глава государства стояли у трапа самолета.

Еще наследник чеченского лидера опубликовал в соцсетях видео со стрельбой по-македонски из золотых пулеметов. Ролик Адам Кадыров выложил еще в мае, однако он начал набирать популярность только сейчас.