Сын Рамзана Кадырова выложил фото с Путиным

Адам Кадыров сфотографировался с Владимиром Путиным во время его поездки в Чечню

Фото: РИА «Новости»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, назначенный куратором Российского университета спецназа, опубликовал фотографию с президентом Владимиром Путиным. Снимок он разместил в Instagram*.

На фото Кадыров и глава государства стоят у трапа самолета.

Адам Кадыров в 2023 году избил поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО. С раннего детства Адам — хранитель Корана, он знает его наизусть, рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов, Кадыров твердо и неукоснительно следует предписаниям религии и чтит традиции чеченского народа.

Путин 20 августа посетил Чечню. Там он встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым и высоко оценил облик Грозного, сообщал RT. Президенту показали макет нового городского района в городе, названного в его честь.

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