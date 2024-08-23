Сын Кадырова показал мастерство стрельбы по-македонски из золотых пулеметов

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал стрельбу двумя руками из золотых пулеметов. Он разместил видео в социальной сети Instagram*.

При этом ролик он опубликовал еще в мае, но популярность кадры получили только сейчас. На видео молодой человек, взяв в каждую руку по автомату золотого цвета, одновременно вел огонь.

Рядом с Адамом стояли несколько мужчин. Один из них держал смартфон и снимал стрельбу на камеру.

На днях сын главы Чечни показал президенту России Владимиру Путину, как он ловко владеет оружием. Адам стрелял по мишеням на учебном полигоне Университета спецназа в Гудермесе.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.