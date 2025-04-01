Сына Кадырова назначили куратором МВД по Чечне

Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, получил новое назначение. Он стал куратором регионального отделения МВД России, сообщили журналисты в новостном репортаже «Вести Чеченской Республики».
После того как прозвучали поздравления, сын главы Чечни назначил нового руководителя оперативно-разыскного подразделения управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Чеченской Республики. Затем он наградил медалями «Герой Чеченской Республики» нескольких сотрудников.
В конце марта Адам Кадыров получил медаль «За боевое отличие». Награждение состоялось после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России.
Это не первая награда Адама. Прошлым летом он получил ордена Кадырова. Сына чеченского лидера назвали одним из ярких представителей современной молодежи.
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