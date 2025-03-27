Сына Кадырова наградили медалью Росгвардии

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили медалью «За боевое отличие». Об этом сообщили в Telegram-канале управления Росгвардии по республике.

«Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адаму Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии „За боевое отличие“», — указали в публикации.

Награждение состоялось после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России. Кадыров получил медаль из рук директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

Это не первая награда Адама, прошлым летом ему присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова. Сына чеченского лидера назвали одним из ярких представителей современного молодого поколения.

В 2024 году Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности субъекта РФ. Диплом с достижением ему вручили на турнире по смешанным единоборствам.