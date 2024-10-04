Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России
«Матч ТВ»: Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности субъекта РФ. Награждение транслировал телеканал «Матч ТВ».
Вручение диплома провели на турнире по смешанным единоборствам в Грозном.
«Тот рекорд, сертификат за который я держу в руках, был зафиксирован и установлен не сегодня, мы ждали подходящего момента, чтобы его зафиксировать и вручить сертификат», — сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Одновременно Кадырову-младшему вручили медаль за популяризацию Книги рекордов России. Адам Кадыров заявил, что не намерен останавливаться на этом.
В конце августа Адаму присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова. Его назвали одним из ярких представителей современного молодого поколения.