Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности субъекта РФ. Награждение транслировал телеканал «Матч ТВ» .

Вручение диплома провели на турнире по смешанным единоборствам в Грозном.

«Тот рекорд, сертификат за который я держу в руках, был зафиксирован и установлен не сегодня, мы ждали подходящего момента, чтобы его зафиксировать и вручить сертификат», — сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Одновременно Кадырову-младшему вручили медаль за популяризацию Книги рекордов России. Адам Кадыров заявил, что не намерен останавливаться на этом.

В конце августа Адаму присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова. Его назвали одним из ярких представителей современного молодого поколения.