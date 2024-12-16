Сына Боярского выдвинули на место Хинштейна в Госдуме
В Госдуму внесли проект о назначении Боярского главой комитета по информполитике
Депутата Сергея Боярского предложили назначить главой комитета Госдумы по информационной политике вместо Александра Хинштейна. Проект постановления опубликовали в базе Госдумы.
«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи», — отметили в тексте.
Зарегистрированный документ направили председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
В настоящее время сын актера Михаила Боярского является заместителем председателя главы комитета. Информация о том, что он может занять новый пост, появилась в начале декабря.
Это произошло после того, как Хинштейна назначили врио губернатора Курской области. Он уже предложил уволиться местным чиновникам, которые не готовы работать в новом формате, и обязал вести соцсети.