Сын Михаила Боярского может заменить Хинштейна на посту главы комитета Госдумы

Сергея Боярского выдвинут на пост главы комитета ГД по информполитике

Комитет Государственной думы по информационной политике может возглавить депутат-единоросс Сергей Боярский, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. Прежний глава ведомства Александр Хинштейн ушел на место врио главы Курской области.

Сергей Боярский, сын известного актера Михаила Боярского, является первым заместителем Хинштейна на той же должности главы думского комитета. Сам Хинштейн возглавлял эту структуру с 2020 года.

Источники «Фонтанки» допустили, что кандидатуру Сергея Боярского официально представят уже в среду, 11 декабря.

Должность главы комитета освободилась после того, как 5 декабря президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее объяснил, что предшественник Хинштейна Алексей Смирнов сам подал в отставку. Спикер Госдумы Володин также отметил, что Хинштейн способен эффективно решать проблемы жителей Курской области.