Умер генерал боснийских сербов Ратко Младич

Осужденный на пожизненное заключение бывший генерал и командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в 83 года в тюрьме Гааги. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на эфир белградского телеканала Informer.

Командующий армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине Ратко Младич получил пожизненный срок за убийство мусульманских жителей города Сребреница в июле 1995 года.

Приговор бывшему военному вынес Международный трибунал по бывшей Югославии в 2017 году. Младича признали виновным в геноциде и военных преступлениях. Попытки его защиты обжаловать решение остались безуспешными.

В мае этого года сын осужденного экс-генерала Дарко Младич заявил, что отец перенес третий инфаркт в тюремной больнице. Он подчеркнул, что для лечения его перевели в гражданское медучреждение Гааги.

Дарко Младич добавил, что давно настаивал на лечение отца вне тюрьмы, потому что его состояние ухудшалось с каждым днем, но все заявления, которые он подавал в администрацию пенитенциарного учреждения, рассматривались долго или оставались без ответа.