Суд заочно приговорил Ходорковского к 10 годам по делу о фейках об армии

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* к 10 годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил ТАСС .

Суд признал Ходорковского* виновным по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 207.3 УК. Помимо лишения свободы, ему запретили в течение пяти лет администрировать сайты и размещать информацию в интернете.

Поводом для уголовного преследования стали публикации, размещенные в соцсетях в сентябре 2022 года и июле 2024 года. В сообщениях содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных.

Срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции Ходорковского в Россию либо его задержания в другом государстве.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес его в «перечень террористов и экстремистов». Также в перечень включили бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

* Признаны иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.