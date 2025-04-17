Суд в закрытом порядке рассмотрит иск ГП о приостановке запрета «Талибана»

Верховный суд России в закрытом режиме рассмотрит иск генеральной прокуратуры о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»* в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судебное заседание пройдет в закрытом режиме», — заявил собеседник журналистов.

О том, что Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с соответствующим иском стало известно в конце марта.

В декабре прошлого года Совет Федерации поддержал закон, который дает возможность убрать «Талибан»* из перечня запрещенных в России организаций. В документе также описали механизм временного снятия террористического статуса на территории страны.

Позже, в конце января 2025 года, представители МИД России сообщили, что процесс исключения «Талибана»* из списка террористических организаций все еще идет, однако детали не раскрывали.

*Запрещенная в России террористическая организация.