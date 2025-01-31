В МИД заявили о продолжении процесса исключения «Талибана» из реестра террористов

Процесс исключения движения «Талибан»* из списка террористических организаций в России продолжается. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве иностранных дел.

«Воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете», — заявили в МИД.

В ведомстве сослались на принятый в декабре закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В документе прописан процесс приостановки террористического статуса в стране.

Речь идет о законопроекте, регламентирующим исключение организаций из запрещенного списка. Сенатор Владимир Кожин еще в прошлом году рассказал, что инициировать отмену запрета может генпрокурор на основании доказательств, собранных правоохранителями и других факторов.

*Запрещенная в России террористическая организация.