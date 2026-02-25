Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, речь идет о пропаганде алкоголя и нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее тот же суд оштрафовал компанию Google по шести административным протоколам по 3,8 миллиона рублей каждый. Компания отказалась удалить информацию по требованию Роскомнадзора, в том числе о VPN-сервисах.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями и нарушающий законы контент продолжает публиковаться. Именно этим, по его словам, и объясняются меры, которые принимают компетентные органы.