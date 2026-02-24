Кремль заявил об отказе Telegram сотрудничать с российскими властями

Песков сообщил о множественных нарушениях со стороны Telegram

В России зафиксировали больше количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с властями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны», — добавил официальный представитель Кремля.

На этом основании соответствующие органы принимают целесообразные меры, подчеркнул Песков.

Ранее россияне стали жаловаться на сбои в Telegram. Пользователи обратили внимание на исчезающие сообщения, проблемы при выборе контактов и другие неполадки.

В Госдуме не подтвердили информацию о блокировке мессенджера 1 апреля.