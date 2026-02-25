Суд в Москве оштрафовал Google почти на 23 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 22,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В общей сложности компании выписали шесть административных протоколов по 3,8 миллиона рублей каждый.

Ранее Арбитражный суд столицы признал недействительными платежи, которые российское подразделение компании переводило ирландскому. С апреля 2018 года по март 2022-го ирландцы получили таким образом более 372 миллиардов рублей. Деньги пойдут на погашение долгов ООО «Гугл» перед кредиторами.

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов не исключил, что Google все-таки заблокируют в России, когда компания вернется в страну и выплатит все долговые обязательства.