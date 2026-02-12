В Госдуме допустили возможность блокировки Google в России

Не исключено, что в Роскомнадзоре решили дождаться, когда американская корпорация Google вернется в Россию и выплатит долги, а потом заблокировать доступ к ресурсу. Об этом заявил в беседе с «Говорит Москва» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — сказал он.

Ранее появилась информация, что долг Google перед российскими телеканалами вырос до 91,5 квинтиллиона рублей. Это компенсация, накопившаяся из-за ограничения доступа к аккаунтам российских телеканалов на видеохостинге YouTube.

Также стало известно, что компания начала забирать у российских интернет-провайдеров устаревшие серверы. Речь идет об оборудовании модели Dell R270.