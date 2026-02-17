Суд в Москве обязал ирландскую структуру Google выплатить 160 миллиардов рублей

Арбитражный суд города Москвы признал недействительными платежи, которые российское подразделение ООО «Гугл» перечисляло ирландской структуре Google Ireland Limited. Спор между сторонами продолжался более года, сообщил РБК .

Речь идет о переводах, выполненных в рамках соглашения с реселлером с апреля 2018 года по март 2022 года. Общая сумма оспоренных платежей превысила 372 миллиарда рублей. Из них около 101 миллиарда рублей суд квалифицировал как необоснованное обогащение, еще 58,6 миллиарда — как проценты за пользование чужими средствами.

Представитель конкурсного управляющего Валерия Таляровского заявила, что в случае взыскания средства направят для расчетов с кредиторами.

В июне 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве, указав на долги свыше 19 миллиардов рублей при активах около 3,5 миллиарда. В октябре 2023 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.