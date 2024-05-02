Степень защищенности Крымского моста решили повысить | 360°

Власть 02 мая 2024, 22:54 Степень защищенности Крымского моста решили повысить Слуцкий: степень защищенности Крымского моста увеличат РИА «Новости»

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Охрану Крымского моста усилят. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы РФ по международным отношениям и лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.

Таким образом политик отреагировал на публикации зарубежных политиков, в которых присутствовали намеки на планы ударить по сооружению.

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При этом он подчеркнул, что в настоящее время эта транспортная артерия, связывающая полуостров с материковой Россией, надежно защищена.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который намекнул на новые удары по Крымскому мосту. По словам депутата, Кровавый и деструктивный режим на Украине необходимо уничтожить.

Ранее российский сенатор Григорий Карасин сказал, что намек посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса на новую атаку на Крымскый мост связан с его болезненным восприятием мира.