«Кровавый режим». В ГД жестко отреагировали на «шутки» об атаках на Крымский мост | 360°

Мир 02 мая 2024, 15:17 «Кровавый режим». В ГД жестко отреагировали на «шутки» об атаках на Крымский мост Депутат Журавлев: кровавый украинский режим необходимо уничтожить Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Кровавый и деструктивный режим на Украине необходимо уничтожить. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с РИА «Новости».

Депутат прокомментировал слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который намекнул на новые удары по Крымскому мосту. Журавлев заявил, что украинскому «недодипломату» это кажется смешным, хотя во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы.

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«Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот», — подчеркнул парламентарий.

Ерничанье на Украине превратилось в государственную идеологию, которая родилась в Одессе ровно 10 лет назад. Тогда сожженных людей в Доме профсоюзов глумливо называли «шашлыком из колорадов», напомнил Журавлев.

Украинский политик Виктор Медведчук назвал произошедшее в Одессе 2 мая 2014 года спланированной «акцией устрашения».