Намек посла Литвы на удар по Крымскому мосту назвали шизофренией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 14:43 Намек посла Литвы на удар по Крымскому мосту назвали шизофренией Карасин: у посла Литвы, намекнувшего на удар по Крымскому мосту, шизофрения РИА «Новости»

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Намек посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту связан с болезненным восприятием мира. Такое мнение высказал сенатор Григорий Карасин, которого процитировала Lenta.ru.

«Никак, кроме болезненного восприятия современных проблем и какой-то профессиональной шизофрении, назвать это невозможно», — объяснил российский парламентарий.

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Карасин добавил, что литовский дипломат продолжает мысль немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. В голове Линкявичюса роются абсолютно бредовые мысли, отметил сенатор. Таких дипломатов должно быть меньше, подытожил он.

Ранее литовский посол поделился коллажем с Крымским мостом и моментом запуска ракеты. Он подписал снимок, указав, что «еще есть время».