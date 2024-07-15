«Стенка для штрафных ударов». Захарова иронично высказалась о брифинге Секретной службы США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на экстренный брифинг Секретной службы Америки, сравнив позы сотрудников со «стенкой для штрафных ударов». Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Смотрю экстренный брифинг Секретной службы США. Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов», — заявила она.

До этого Захарова заявила, что демократия США столкнулась с большими проблемами, либерализм привел ее к «суицидальному состоянию». Так она отреагировала на сообщения о том, что покушение на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа является угрозой для демократии.

Дипломат заявила, что опасность идет не от других государств, а от самих Штатов.

Ранее член палаты представителей от республиканцев Майкл Уолтц заявил, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас не усилил охрану Трампа, несмотря на большое количество просьб об этом. По его словам, министр не предпринял необходимые меры по обеспечению безопасности политика.