Захарова назвала США угрозой демократии после покушения на Трампа

Американская демократия столкнулась с большими проблемами, и либерализм уже довел ее «до суицидального состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она прокомментировала многочисленные сообщения прессы о том, что покушение на американского экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании является угрозой для демократии.

Дипломат высказала мнение, что опасность исходит не от других стран, а от самих США.

«Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — объяснила Захарова.

Ранее о возможных причинах покушения на республиканца высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Белый дом годами настраивал своих граждан на конфликт друг с другом по расовому и религиозному принципу, а также по политическим убеждениям. Володин добавил, что именно Трамп указывал на необходимость прекращения поставок оружия на Украину.