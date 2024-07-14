Захарова назвала США угрозой демократии после покушения на Трампа
Представитель МИД Захарова: угроза демократии в США исходит изнутри страны
Американская демократия столкнулась с большими проблемами, и либерализм уже довел ее «до суицидального состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она прокомментировала многочисленные сообщения прессы о том, что покушение на американского экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании является угрозой для демократии.
Дипломат высказала мнение, что опасность исходит не от других стран, а от самих США.
«Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — объяснила Захарова.
Ранее о возможных причинах покушения на республиканца высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Белый дом годами настраивал своих граждан на конфликт друг с другом по расовому и религиозному принципу, а также по политическим убеждениям. Володин добавил, что именно Трамп указывал на необходимость прекращения поставок оружия на Украину.