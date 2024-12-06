Старовойт связал отставку Смирнова с неумением коммуницировать с курянами

У бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова зачастую возникали проблемы с доведением до населения информации о мерах поддержки и налаживанием коммуникаций с людьми. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт, его слова привело РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку Смирнова с поста губернатора Курской области. Временно исполняющим обязанности главы региона он назначил Александра Хинштейна.

«У Смирнова Алексея Борисовича в последнее время, очевидно, возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми. Потому что уже приняли много юридических и материальных мер поддержки, как на федеральном, так и региональном уровне. Но организовать их доведение до людей — возникли проблемы. А конечно, ситуация непростая. С этим было принято решение, видимо», — сказал Старовойт.

Старовойт с 2018 года возглавлял Курскую область. В мае 2024 года его назначили на пост министра транспорта России.