Стало известно возможное место первых переговоров Путина с Трампом

Переговоры по Украине между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом могут пройти в Братиславе. Словакия готова организовать их встречу, сообщил «Известиям» вице-спикер Национального совета республики Андрей Данко.

«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — сказал он.

Данко заявил о «приходе мира». По его мнению, для урегулирования ситуации необходимо наладить диалог между Путиным и Трампом, а затем подключить к нему Украину.

Для отношений Словакии с Россией, по мнению вице-спикера, настало лучшее время. Республика, как и некоторые другие страны, не согласна с политикой Евросоюза. Он напомнил о недавней встрече Путина и премьер-министром Робертом Фицо и заявил, что со своей стороны обеспечит диалог с российским парламентом.

Многие страны готовы предоставить площадку для личной встречи Путина и Трампа, заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он опроверг информацию о начале подготовки к переговорам.