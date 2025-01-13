Со вчерашнего дня ленты новостных агентств полнятся информацией о подготовке личной встречи президента России Владимира Путина и избранного, но еще не вступившего в должность его коллеги из США Дональда Трампа. Его советник по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью американским СМИ сообщил, что команда следующего хозяина Белого дома уже занята согласованием деталей будущего саммита. Сроки пока не называют.

Даже сам Трамп заявил, что в Кремле позитивно отреагировали на идею о переговорах и со своей стороны начали проработку формата встречи. Поговаривают, что она может стать даже трехсторонней — с участием Китая. Но это пока только слухи. Зато, по словам все того же Уолтца, телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели». О чем он будет? Разумеется, о нынешнем конфликте России и коллективного Запада под предводительством США и, в частности, об украинском кризисе как о наиболее остром проявлении этого конфликта. Будущая вашингтонская администрация выразила готовность к компромиссу по Украине, что позитивно отличает ее от администрации нынешней. Так, по словам Уолтца, Трамп признает нереалистичность идеи «вытеснения» России с «бывших украинских территорий», и это же начинают понимать другие.

Фото: Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. SMG/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Все знают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли. Даже в Крыму — президент Трамп признал эту реальность. Я думаю, то, что весь мир признает эту реальность, стало огромным шагом вперед. Теперь давайте двигаться вперед. Как нам больше не затягивать этот конфликт?» — заявил Уолтц. Кроме того, по мнению будущего американского лидера, которое донес до публики его советник по нацбезопасности, сделка по Украине невозможна без диалога с Москвой. Именно над этим Трамп будет работать в предстоящие месяцы. Ко всему прочему стоит добавить, что и в вопросе вывода американских военных из стран Восточной Европы в непосредственной близости от российских и белорусских границ (что было одним из требований российского ультиматума от декабря 2021 года), по слухам, распространяемым в западных изданиях, следующий президент США готов пойти на уступки.

Фото: На полигоне в Польше. Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так что можно заявить: дело сделано, цель достигнута и впору радостно потирать руки в предвкушении хорошей сделки? Я бы не торопился. Как правильно отметил президент России, наученные горьким опытом, мы не станем верить никому из западных лидеров на слово. И даже подписанные кем-то из них соглашения в любой момент могут превратиться в простую формальность. Мы уже были свидетелями одностороннего выхода того же Трампа из международных договоров. Стало быть, единственной гарантией того, что они завтра не передумают и не начнут снова превращать оставшуюся часть Украины в плацдарм новой войны против нас, может быть только полная потеря у Запада, в частности у США, интереса к этой самой Украине.

Тут есть два пути: стратегический, с тотальной деконструкцией нынешнего украинского государства, и тактический, с лишением Киева, а через него и западных спонсоров войны доступа к важнейшим украинским природным ресурсам.

Например, к литию, богатейшие месторождения которого не так давно перешли под полный контроль России в освобожденном поселке Шевченко (ДНР). В этом смысле необходимо закрыть Украине и выход к Черному морю, для чего придется продолжить освобождение исторических российских территорий вплоть до и включая Одессу. А вот уже тогда можно будет и с Трампом поговорить. Точнее, просто поставить его перед фактом, против которого ему будет нечего возразить.