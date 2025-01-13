Песков рассказал о предложениях по месту переговоров Путина и Трампа

Песков: многие страны готовы стать площадкой для контактов Путина и Трампа

Предметной подготовки для переговоров президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа пока нет, однако есть политическая воля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» .

По словам Пескова, площадку для возможных переговоров лидеров двух государств пока не выбрали, но разные страны мира выражают такую готовность.

«Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты гипотетические, но пока об этом говорить преждевременно», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Официальный представитель Кремля добавил, что есть понимание необходимости и целесообразности таких контактов. Конкретика по этому вопросу появится после того, как администрация в Вашингтоне официально сменится.

Ранее Песков раскрыл мнение Путина о диалоге с Трампом. Российский президент приветствует готовность будущего американского лидера к переговорам.