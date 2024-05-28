Стало известно, почему Путин задержался в Ташкенте

Президент России Владимир Путин задержался в Ташкенте еще на один день, потому что практически до утра разговаривал с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым у него дома. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я знаю, что вчера они (главы государств — прим. ред.) где-то до трех утра общались вдвоем. Президент Узбекистана пригласил президента Путина к себе домой, то есть это абсолютно доверительное общение, настоящая личная дружба», — поделился Песков.

После лидеры двух стран позавтракали вместе. Утренняя встреча была полуличной, полурабочей.

Песков подтвердил, что это первый за много лет трехдневный визит Путина в другую страну. Пресс-секретарь президента отметил, что повестка была очень обширной и предметной, что потребовала достаточно детального диалога глав двух государств. Путин и Мирзиеев обсуждали серьезные вопросы.

«Здесь все складывается в унисон, поэтому такое долгое пребывание», — добавил Песков.

Путин приехал в Узбекистан 26 мая. Российский лидер отметил, что это одна из его первых поездок после переизбрания и формирования правительства. Переговоры президента России с коллегой из Узбекистана оказались полезными и конструктивными. Путин и Мирзиеев обсудили планы по развитию российско-узбекистанских отношений, партнерства, обменялись мнениями по региональным проблемам. После переговоров Путин заявил, что Россия и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах.