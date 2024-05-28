Путин заявил о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном

Путин: доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%

Фото: РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах. Слова президента привело РИА «Новости».

«В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти», — сказал глава государства после российско-узбекистанских переговоров.

Диалог между главами государств прошел в загородной резиденции «Куксарой» президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Политики сначала вели беседу в узком формате, а потом продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Общение президентов продлилось примерно три часа.

Ранее Путин назвал переговоры с Мирзиеевым полезными и конструктивными. Он отметил, что во время диалога рассмотрели почти все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества — в экономической, политической, гуманитарной и культурной областях.

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