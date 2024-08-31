Стало известно о сложном графике Путина

Большая часть рабочих обязанностей президента России Владимира Путина скрыта от публики, потому что общий объем выполняемых им работ необычайно велик. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава государства регулирует работу различных ведомств, следит за реализацией национальных проектов и ведет международные переговоры, которых тоже большое количество.

«Каждый телефонный разговор — это определенная подготовка», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что, кроме этого, Путин работает с документами: подписывает указы, которая готовит его администрация вместе с правительством.

«Речь идет о субстантивных документах, которые нужно вдумчиво читать, перед тем как поставить подпись», — пояснил пресс-секретарь президента.