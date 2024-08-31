Стало известно о сложном графике Путина

Песков оценил рабочий график Путина фразой «иногда суток мало»

Фото: РИА «Новости»

Большая часть рабочих обязанностей президента России Владимира Путина скрыта от публики, потому что общий объем выполняемых им работ необычайно велик. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава государства регулирует работу различных ведомств, следит за реализацией национальных проектов и ведет международные переговоры, которых тоже большое количество.

«Каждый телефонный разговор — это определенная подготовка», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что, кроме этого, Путин работает с документами: подписывает указы, которая готовит его администрация вместе с правительством.

«Речь идет о субстантивных документах, которые нужно вдумчиво читать, перед тем как поставить подпись», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что также Путин регулярно получает доклады военных о ситуации в зоне проведения специальной военной операции как главнокомандующий, а также держит на личном контроле ситуацию с жителями приграничных регионов.

«Если весь объем себе представить, то иногда и суток мало. А иногда еще и региональные поездки и все остальное», — добавил он.

Песков также заявил, что президент внимательно следит за социальным обеспечением жителей приграничных регионов и находится в постоянном контакте с губернаторами, ведомствами и экстренными службами субъектов.

Глава государства, пояснил официальный представитель Кремля, следит за тем, чтобы у эвакуированных не возникало никаких проблем с жильем и обеспечением всем необходимым.

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