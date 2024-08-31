Стало известно о сложном графике Путина
Песков оценил рабочий график Путина фразой «иногда суток мало»
Большая часть рабочих обязанностей президента России Владимира Путина скрыта от публики, потому что общий объем выполняемых им работ необычайно велик. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что глава государства регулирует работу различных ведомств, следит за реализацией национальных проектов и ведет международные переговоры, которых тоже большое количество.
«Каждый телефонный разговор — это определенная подготовка», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что, кроме этого, Путин работает с документами: подписывает указы, которая готовит его администрация вместе с правительством.
«Речь идет о субстантивных документах, которые нужно вдумчиво читать, перед тем как поставить подпись», — пояснил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что также Путин регулярно получает доклады военных о ситуации в зоне проведения специальной военной операции как главнокомандующий, а также держит на личном контроле ситуацию с жителями приграничных регионов.
«Если весь объем себе представить, то иногда и суток мало. А иногда еще и региональные поездки и все остальное», — добавил он.
Песков также заявил, что президент внимательно следит за социальным обеспечением жителей приграничных регионов и находится в постоянном контакте с губернаторами, ведомствами и экстренными службами субъектов.
Глава государства, пояснил официальный представитель Кремля, следит за тем, чтобы у эвакуированных не возникало никаких проблем с жильем и обеспечением всем необходимым.