Кремль раскрыл детали о докладах военных Путину

Песков: президент получает доклады от военных и днем и ночью

Фото: РИА «Новости»

Военные передают доклады о ситуации в зоне проведения спецоперации и приграничных регионах России президенту Владимиру Путину несколько раз в день. При необходимости глава государства получает донесения круглосуточно. Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это не считая остальных дел в зоне ответственности президента, который должен контролировать работу ведомств, реализацию проектов, а также работу с международными контактами.

«Несколько раз в день или по мере необходимости и днем и ночью президент получает доклады по линии военных — это его ипостась Верховного главнокомандующего. Разумеется, в районах, где острая ситуация, президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением», — заявил Песков.

Публично в последний раз доклады командующих военными группировками в приграничных регионах президент России Владимир Путин заслушал 24 августа.

Как сообщила пресс-служба Кремля, перед главой государства отчитались командиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 51-го парашютно-десантного полка и 56-го десантно-штурмового полка.

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