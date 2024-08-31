Кремль заявил о личном контроле Путина над ситуацией в приграничных районах
Песков: Путин держит на контроле социальное обеспечения жителей приграничья
Вопросы социального обеспечения жителей российских регионов, где сохраняется острая ситуация, находятся на личном контроле президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что глава государства каждый день находится в контакте с главами регионов, руководителями социальных ведомств, экстренных служб и правоохранительных органов.
«Это забота о людях, как организованы пункты временного размещения. Куда точно приехали люди, где они размещены, куда дети пойдут учиться 1 сентября. Это все происходит в течение суток. И это все происходит ежедневно», — подчеркнул Песков.
Совещание по ситуации в приграничных регионах президент Путин начал проводить регулярно, приглашая для встречи, кроме губернаторов, руководителей силовых и оборонных ведомств.
В последний раз глава государства поручил министру обороны Андрею Белоусову принять все меры для того, чтобы выбить противника с территории России, а после обеспечить закрытие государственной границы.
Также Путин потребовал от ФСБ и Росгвардии обеспечить работу режима контртеррористической операции и выявить всех проникнувших на территорию России диверсантов.