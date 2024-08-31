Кремль заявил о личном контроле Путина над ситуацией в приграничных районах

Вопросы социального обеспечения жителей российских регионов, где сохраняется острая ситуация, находятся на личном контроле президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину .

Он подчеркнул, что глава государства каждый день находится в контакте с главами регионов, руководителями социальных ведомств, экстренных служб и правоохранительных органов.

«Это забота о людях, как организованы пункты временного размещения. Куда точно приехали люди, где они размещены, куда дети пойдут учиться 1 сентября. Это все происходит в течение суток. И это все происходит ежедневно», — подчеркнул Песков.

Совещание по ситуации в приграничных регионах президент Путин начал проводить регулярно, приглашая для встречи, кроме губернаторов, руководителей силовых и оборонных ведомств.

В последний раз глава государства поручил министру обороны Андрею Белоусову принять все меры для того, чтобы выбить противника с территории России, а после обеспечить закрытие государственной границы.

Также Путин потребовал от ФСБ и Росгвардии обеспечить работу режима контртеррористической операции и выявить всех проникнувших на территорию России диверсантов.