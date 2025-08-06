Стало известно, о чем говорили Путин и Уиткофф

Ушаков: Путин и Уиткоф обсудили Украину и будущее отношений США и России

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели встречу в среду, где обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сообщил Ушаков.

Ушаков добавил, что разговор Путина и Уиткоффа был полезный и конструктивный.

Уиткофф прилетел в Москву утром. Политики беседовали около трех часов. Это уже его пятое посещение столицы в этом году.

Ранее кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что Уиткофф прилетел в Россию, чтобы узнать позицию России по конфликту на Украине и предложить ей сделку.