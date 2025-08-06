Путин завершил встречу с Уиткоффом

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа завершилась в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Политики беседовали около трех часов.

Уиткофф прилетел в Москву утром. Это уже его пятое посещение столицы в этом году.

Ранее представитель международного комитета Совета Федерации Наталья Никонорова заявила, что приезд спецпосланника окажет позитивное влияние на двусторонний диалог. Она отметила, что в Кремле всегда высказываются осторожно, а достигнутые ранее договоренности указывают на прогресс.

Как заявил 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы узнать позицию России по украинскому конфликту.

Эксперт допустил, что президент США Дональд Трамп после «грозных заявлений» может сделать России выгодное, по его мнению, предложение.