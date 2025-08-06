Уиткофф прилетел к Путину под занавес ультиматума Трампа: о чем договорятся стороны?

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, чтобы узнать позицию России по конфликту на Украине и предложить ей сделку. Об этом 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Эксперт допустил, что Дональд Трамп после «грозных заявлений» сделает России выгодное с его точки зрения предложение.

«Например, посланник президента США может пообещать разморозку российских активов или частичную отмену санкций в случае немедленного прекращения огня. Очевидно, что никакого дипломатического прорыва визит Уиткоффа не принесет», — подчеркнул эксперт.

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в зоне спецоперации, продолжил он, и на этом основании страна имеет веские основания настаивать на выполнении всех условий, озвученных президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД прошлым летом.

«Далее следует ожидать эмоциональной реакции Дональда Трампа и новых санкций в отношении России и потребителей ее углеводородов», — предположил Фельдман.

Уиткофф прилетел в Москву 6 августа. Дипломата встретил в аэропорту Внуково глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.